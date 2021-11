Stadt Bonn mietet Kita im Kottentor-Quartier

Der Projektentwickler Garbe Immobilien-Projekte hat mit der Stadt Bonn einen Mieter für die geplante Kindertagesstätte im mischgenutzten Quartier „Kottentor“ gefunden. Auf einer Fläche von rund 700 m² entsteht bis Juli 2023 eine Einrichtung mit Krippen- und Elementarbereichen für ca. 50 Kindergartenkinder zwischen 1 und 5 Jahren, in drei Gruppen. Der Beginn des Betreuungsangebots ist für das Kitajahr 2023/2024 vorgesehen.

