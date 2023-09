Stadler bezieht Büros in Chemnitz

Der Schienenfahrzeughersteller Stadler bezieht wie geplant am 28. September seine neuen Büroflächen am Hauptbahnhof in Chemnitz [wir berichteten]. Vermieter der ca. 4.500 m² großen Büroflächen ist die DVI Gruppe, die damit im Objekt eine Vermietungsquote von 50 Prozent erreicht. Die Vollvermietung des Objekts ist zum Ende des Jahres vorgesehen.

.

„Mit der feierlichen Eröffnung am 28. September sind wir Mieter neuer Büroflächen am Chemnitzer Hauptbahnhof. Der Standort in der Augustusburger Straße 1 ist ideal für das Engineering von Stadler am Standort Chemnitz. Die Mitarbeiter schätzen die sehr gute Verkehrsanbindung und die zentrale Lage in der Innenstadt. Durch die vermehrte Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs durch unsere Mitarbeitenden tragen wir in der Verantwortung als Schienenfahrzeugentwickler zum Gelingen der Verkehrswende bei“, sagt Michael Schmidt, Geschäftsführer der Stadler Chemnitz GmbH.



Die DVI Gruppe hat die ehemalige Energie Eins-Zentrale in der Augustusburger Straße im Jahr 2019 von einem geschlossenen Immobilienfonds erworben [wir berichteten]. Nach dem Auszug des Energiedienstleisters an seinen neuen Standort begann die DVI mit der Neupositionierung des in 1995 erbauten Gebäudes, zudem auch eine Tiefgarage mit 150 Pkw-Stellplätzen zählt.