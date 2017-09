Stabile Kauf- und Mietpreise für Wohnimmobilien im Halbjahresvergleich in Weiden

Der „CityReport Weiden 2017“, der sich auf die Marktsituation in der Stadt Weiden bezieht, ist soeben erschienen. Hierin analysiert das IVD-Marktforschungsinstitut die Preisentwicklung auf dem Wohnimmobilienmarkt der Stadt. „Die Stadt Weiden verzeichnet seit 2009 positive Wanderungssalden. Insbesondere in den Jahren 2014 und 2015 gab es einen relativ starken Anstieg an Zuzügen“, so Prof. Stephan Kippes, Leiter des IVD-Marktforschungsinstituts. „In Anbetracht dessen sowie aufgrund niedriger Zinskonditionen und mangelnder Alternativen in andere Anlageklassen stehen Immobilien hoch im Kurs. Kapitalanleger bevorzugen vor allem 1- bis 2-Zimmerwohnungen, Wohneinheiten mit 3- bis 5-Zimmern sind insbesondere bei Eigennutzern beliebt.“

.

Wir informieren Sie per

E-Mail sobald es Neuigkeiten zu Ihrem Thema gibt. IVD Bundesverband Weiden Weiden

Wegen oftmals überhöhten Preisvorstellungen auf der Verkäuferseite kaufen viele Familien bevorzugt Grundstücke außerhalb von Weiden in den eher ländlichen Nachbarorten. Die wenigen Grundstücke in den bereits gewachsenen Wohngebieten Weidens stehen oftmals nicht zum Verkauf oder werden zu sehr hohen Preisen angeboten.



Die Kaufpreise für Baugrundstücke für Einfamilienhäuser liegen in Weiden im Frühjahr 2017 durchschnittlich bei 200 Euro/m². Für ein freistehendes Einfamilienhaus werden im Durchschnitt 290.000 Euro, für eine Doppelhaushälfte/Bestand 230.000 Euro und für ein Reihenmittelhaus/Bestand 160.000 Euro bezahlt (jeweils auf guten Wohnwert bezogen).



Besonders Objekte in den innenstädtischen Lagen sind derzeit sehr begehrt. Viele potenzielle Verkäufer sind jedoch zurückhaltend mit der Veräußerung ihrer Objekte. Das knappe Angebot bei den Wohnungen mit einer Größe zwischen 80 und 120 m² lässt die Preise in diesem Segment kontinuierlich steigen.



Die Preise für Eigentumswohnungen aus dem Bestand liegen in Weiden im Durchschnitt bei 1.600 Euro/m². Der Kaufpreis für eine Neubauwohnung liegt durchschnittlich bei 2.550 Euro/m² (jeweils guter Wohnwert). In sehr guten Wohnlagen erreichen die Werte die Marke von 3.300 Euro/m².



„Der Mietmarkt in Weiden ist geprägt durch das fehlende Angebot an 3- bis 4-Zimmerwohnungen unter 6,00 Euro/m² in Innenstadtnähe“, so die Regionalbeirätin des IVD Süd Kornelia Sparrer von Kornelia Sparrer Immobilien. „Insbesondere zum Semesterbeginn, im April und Oktober, ist der Mietmarkt in Weiden sehr angespannt. Durch den Bau von zwei Studentenwohnheimen war kurzfristig eine leichte Entspannung festzustellen.“



Die durchschnittlichen Mietpreise liegen im Frühjahr 2017 für Altbauwohnungen bei 5,30 Euro/m², für Bestandwohnungen bei 6,40 Euro/m und für neuerrichtete Mietwohnungen bei 8,00 Euro/m².