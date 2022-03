Staatssekretärin Anja Hajduk neue Schirmherrin von Frauen !N Führung

Die Staatssekretärin im Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, Anja Hajduk, ist neue Schirmherrin der Initiative Frauen in Führung (F!F). Sie tritt damit die Nachfolge von Claudia Dörr-Voß an, die bis 2021 Staatssekretärin im Bundesministerium für Wirtschaft und Energie war.

.

„Wir danken Claudia Dörr-Voß für ihr Engagement sehr herzlich und freuen uns, dass nun Anja Hajduk für unsere gemeinsame Sache mit uns eintreten wird. Die Schirmherrschaft ist ein klares politisches Signal an die Branche, mehr Frauen in ihre Führungsebenen zu bringen, für bessere und nachhaltige Entscheidungen im Klimaschutz, für soziale Teilhabe und Inklusion in unseren Städten und gleiche Chancen für die vielen in der Branche Beschäftigten.“, sagt Anne Tischer, Initiatorin und Vorsitzende F!F.



„Ich werde F!F sehr gerne unterstützen, denn Frauen sind elementar für einen erfolgreichen Wirtschaftsstandort Deutschland. Sie stellen fast die Hälfte der Erwerbstätigen; bei den Schul- oder Studienabschlüssen sind sie sogar in der Mehrheit. Dennoch verdienen Frauen trotz gleicher Qualifikationen oft weniger als Männer, sind – im Vergleich zu ihnen – seltener in Top-Positionen und leiten oder gründen seltener ein Unternehmen. Dabei bedeutet Diversität immer auch mehr Kreativität und Innovationskraft in den Unternehmen. Dass diverse Unternehmen auch wirtschaftlich erfolgreicher sind, belegen zahlreiche Studien. Chancengleichheit ist damit ein handfester Wirtschaftsfaktor.“, so Anja Hajduk.



Zum Internationalen Frauentag am 8. März wird F!F ihre neue Studie zum Thema „Mehr Frauen in Führung in der deutschen Immobilienwirtschaft – Wie gelingt der Wandel?“ vorstellen. „Zum einen ist es entscheidend, dass wir Rollenbilder ändern und Stereotype erkennen und überwinden. Gefordert sind hier Gesellschaft, Unternehmen und Politik gleichermaßen, damit Frauen in unserer Volkswirtschaft ihre Fähigkeiten voll einsetzen können”, führt Staatssekretärin Hajduk aus. „Zum anderen muss die Sichtbarkeit von erfolgreichen Führungsfrauen erhöht werden”, so die Staatssekretärin abschließend.