Staatsminister Herrmann eröffnet neues Maritim Hotel Ingolstadt

Gestern ist das neue Maritim Hotel und Congress Centrum bei einem Festakt mit hochrangigen Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Kultur offiziell eröffnet worden. Zu den insgesamt gut 300 Gästen zählten Dr. Florian Herrmann, Leiter Staatskanzlei und Staatsminister für Bundesangelegenheiten und Medien, sowie Ingolstadts Oberbürgermeister Dr. jur. Christian Scharpf, die ebenso Begrüßungsworte sprachen wie Dr. Monika Gommolla, Aufsichtsratsvorsitzende und Inhaberin Maritim Hotelgesellschaft mbH.

