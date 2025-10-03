Staatsminister Bernreiter feiert mit Ten Brinke und BayernHeim Richtfest

Das Wohnungsbauprojekt am Rennweg in Landshut nimmt sichtbar Formen an: BayernHeim und Ten Brinke setzen hier auf qualitativ hochwertigen und bezahlbaren Wohnraum – inklusive grüner Höfe, Gemeinschaftsraum und Tiefgarage. „Der Freistaat wird seiner sozialen Verantwortung gerecht und zeigt, wie Wohnungsbau mit guten Partnern auch in schwierigen Zeiten gelingen kann“, lobte Staatsminister Christian Bernreiter das Projekt der beiden Partner.

