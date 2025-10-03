160 bezahlbare Wohnungen
Staatsminister Bernreiter feiert mit Ten Brinke und BayernHeim Richtfest
Das Wohnungsbauprojekt am Rennweg in Landshut nimmt sichtbar Formen an: BayernHeim und Ten Brinke setzen hier auf qualitativ hochwertigen und bezahlbaren Wohnraum – inklusive grüner Höfe, Gemeinschaftsraum und Tiefgarage. „Der Freistaat wird seiner sozialen Verantwortung gerecht und zeigt, wie Wohnungsbau mit guten Partnern auch in schwierigen Zeiten gelingen kann“, lobte Staatsminister Christian Bernreiter das Projekt der beiden Partner.
Mit dem Abschluss der Rohbauarbeiten und dem Betonieren der obersten Geschossdecken ist ein bedeutender Meilenstein erreicht. Als Zeichen des Baufortschritts und in Anerkennung der geleisteten Arbeit wurde der traditionelle Richtkranz gehisst.
„Wir freuen uns, dieses Projekt gemeinsam mit der BayernHeim umzusetzen und damit einen nachhaltigen Beitrag zum bezahlbaren Wohnen in Landshut zu leisten. Die Nachfrage nach Wohnraum ist auch in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten ungebrochen – Projekte wie dieses treffen den Bedarf punktgenau“, sagte Arjen ten Brinke, Geschäftsführer bei Ten Brinke.
Auf dem rund 8.000 m² großen Grundstück am Rennweg 24 entstehen bis Ende 2026 insgesamt 160 Wohnungen mit einer Wohnfläche von rund 10.600 m². Die Wohnanlage umfasst fünf Gebäude mit bis zu acht Geschossen, begrünte Höfe mit Spielplätzen, einen Gemeinschaftsraum sowie eine Tiefgarage mit 119 Stellplätzen. Die Wohnungen sind zwischen 50 und 110 m² groß, verfügen über bodentiefe Fenster, großzügige Balkone oder – im Erdgeschoss – kleine Gärten. Nach dem Abschluss der Rohbauarbeiten beginnt nun die nächste Bauphase mit Fassadenarbeiten, Innenausbau sowie den Rohinstallationen für Elektro, Sanitär und Heizung.
„Ich freue mich, dass hier nicht nur zentral und qualitätsvoll, sondern vor allem für Haushalte mit unterschiedlichen Einkommen gebaut wird. Bezahlbares Wohnen ist ein bedeutsames Thema in Landshut“, sagte Landshuts Oberbürgermeister Alexander Putz.