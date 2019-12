Staatsanwaltschaft Hamburg zieht ins Michaelis Quartier

Die Justizbehörde wird die Staatsanwaltschaft Hamburg künftig an einem zentralen Ort konzentrieren und hierfür neue Fläche im Michaelis Quartier beziehen. Der Umzug ist Ende 2021 geplant. Ab Januar 2022 wird die Behörde dann am neuen Standort rund 17.600 m² belegen. Der Gebäudekomplex in der Ludwig-Erhard-Straße 11-17 gehört der Quantum Immobilien AG.

Seit Beginn der Legislaturperiode sind bei der Staatsanwaltschaft rund 80 zusätzliche Stellen geschaffen worden. Eng mit der personellen Verstärkung verknüpft ist die Frage nach einer angemessenen räumlichen Ausstattung. Die bisherige Aufteilung der Staatsanwaltschaft Hamburg auf gleich vier verschiedene Standorte – am Gorch-Fock-Wall, in der Kaiser-Wilhelm-Straße, in der Ludwig-Erhard-Straße und im Strafjustizgebäude am Sievekingplatz – führt derzeit zu erheblichem zusätzlichem Aufwand. Neben Effizienzgewinnen für die Staatsanwaltschaft bietet das gleichzeitig die Möglichkeit, die frei werdenden Flächen im Gorch-Fock-Wall als Ausweichfläche während des ebenfalls anstehenden Umbaus des Strafjustizgebäudes zu nutzen.