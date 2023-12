St. Raphael Haus: Aengevelt erfüllt erneut jeden Weihnachtswunsch

Das St. Raphael Haus des Caritasverbandes Düsseldorf e.V. bietet 70 Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen, mit und ohne Behinderung, die in ihren Familien nicht die notwendige Versorgung und Förderung erfahren können, sowie minderjährigen Geflüchteten oder Familien mit ihren Kindern ein Zuhause.

Die Einrichtung wird von der Familie Aengevelt schon seit den 1890er Jahren und damit seit mittlerweile sechs Generationen intensiv unterstützt. So auch jüngst bei der umfassenden, Ende 2021 abgeschlossenen Sanierung des größten, in den 1950er Jahren erstellten Gruppenhauses, das den Namen “Willi-Aengevelt-Haus“ trägt.



Neben weiteren Engagements gab es in diesem Jahr erneut eine ganz besondere Weihnachtsaktion speziell für die Bewohner: Alle Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen durften sich etwas wünschen. Auf der Liste des Wunschbaumes standen z.B. Computerspiele und -zubehör, DVDs, Bücher, Heizdecken und Kuschelkissen, Kosmetik, Kleidung, Bettwäsche, MP3-Player, Mal-Utensilien, Smartwatches, Sportartikel usw. Und jeder Wunsch wurde von Aengevelt-Mitarbeitern aller fünf Unternehmensstandorte und den Gesellschaftern erfüllt.



Übergeben wurden 66 Geschenke von Wulff Aengevelt, geschäftsführender Gesellschafter Aengevelt Immobilien, seiner Tochter Alicia Aengevelt und – stellvertretend für alle Aengevelt-Mitarbeiter – von Dennis Ruther aus dem Projektbereich Personal sowie Timo Ackermann und Marvin Klein vom Team Gewerbliche Vermietung.



Dazu Nicole Bareuther, langjährige Leiterin St. Raphael Haus: „Wir sind sehr gerührt, dass auch in schwierigen Zeiten an unsere Kinder und Jugendlichen gedacht wird. Auch die Art und Weise, wie liebevoll die Geschenke eingepackt wurden, zeigen uns, wieviel Engagement, Wertschätzung und Herz die Mitarbeiter und Gesellschafter des Hauses Aengevelt Immobilien unseren Bewohnern entgegenbringen. Sie sind nicht nur Unterstützer, sondern auch Wegbegleiter und Freunde geworden. Diese Freundschaft ist nicht selbstverständlich, sondern ein Geschenk. Dafür sind wir sehr dankbar. Im Namen unserer Kinder und Jugendlichen Bewohner bedanken wir uns von Herzen und wünschen allen Mitarbeitenden eine schöne und besinnliche Weihnachtszeit.“