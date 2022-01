St. Pauli Bunker wird Reverb by Hard Rock Hotel

Das Hotel auf dem Bunker im Hamburger Stadtteil St. Pauli wird das erste Reverb by Hard Rock Hotel in Europa. Nachdem im vergangenen Frühjahr die NH Hotel Group überraschend als Betreiber abgesprungen war, gewann im September die RIMC-Gruppe die neue Ausschreibung. Mit dem “Reverb by Hard Rock Hotel Hamburg” eröffnet weltweit das zweite Haus der Marke.

.