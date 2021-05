Die SSP AG mietet ca. 420 m² im Neubau der AVG an der Durlacher Allee in Karlsruhe. Das Unternehmen unterhält neben dem Hauptsitz in Bochum weitere Standorte in Karlsruhe und Aachen. Kunz-Schulze Immobilien hat dem Unternehmen die neuen Räumlichkeiten erfolgreich vermitteln.

