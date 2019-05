SSN stellt Eckpunkte für das Holsten Quartier vor

Die SSN Group und der Bezirk Altona haben neue Eckpunkte für den Bau von 1400 Wohnungen in zehn Gebäuden auf dem Areal der Holsten-Brauerei erarbeitet, die gestern in der abendlichen Sitzung im Planungsausschuss der Bezirksversammlung Altona vorgestellt und diskutiert wurden. 50 Prozent der Wohnungen sollen gefördert sein, 20 Prozent der Geschossflächen stehen Baugemeinschaften zur Verfügung. Damit wurden für die Neuplanung des Quartiers auf dem traditionsreichen Gelände im Herzen von Altona die Rahmendaten festgezurrt.

.

Neben der Wohnbebauung sind zahlreiche weitere Punkte zur Quartiersentwicklung geplant. Dazu gehört etwa der Ausbau der Theodor-Haubach-Schule und die Bereitstellung einer Fläche für den Bau einer wettkamptauglichen Sporthalle, deren Bau von der SSN Group unterstützt wird. Um die familienfreundlichkeit des Quartiers zu unterstreichen sind zudem drei Kitas an zwei Standorten mit zusammen 300 Plätzen geplant.



Auch um die Belebung und das Miteinander im Quartier bemüht sich die Planung: So wird mit dem „Community Center“ eine Art Bürgertreffpunkt in der historischen Brauanlage entstehen. Die städtische Entwicklungsgesellschaft Steg soll das Konzept für die 4.100 m² große Fläche entwickeln, die SSN der Stadt für einen Euro überlässt. Geplant ist, dass der Altonaer Turnverband (ATV) Fitnessräume und ein Spa im Sport-Center anbietet. Hinzu kommt eine digitale, multifunktionale „Bücherhalle der Zukunft“. Eventflächen, Seminar-/Lernräume, Open Working Space, Angebote für Senioren sowie Gastronomie sollen ebenfalls als verbindende Elemente zur Vernetzung im neuen Viertel beitragen.