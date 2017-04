SSN übernimmt Mehrheit an Gerch Development

Die in der Schweiz ansässige SSN Group AG erwirbt vom Gesellschafter Gerch Group die Mehrheit seiner Beteiligung an der Gerch Development GmbH. Über den Kaufpreis haben die Parteien Stillschweigen vereinbart. „Wir beteiligen uns damit an einem der interessantesten Development-Portfolien in Deutschland mit 9 Projekten und einem Gesamtinvestitionsvolumen von rund 2,3 Mrd. Euro“, so Michael Tockweiler, CEO der SSN Group AG. Mit dieser Transaktion verdreifacht Unternehmen ihr derzeitiges Projektvolumen.

Für Mathias Düsterdick, CEO von Gerch, ist die Aufnahme eines Partners eine logische Konsequenz zur Weiterentwicklung des Portfolios: „Wir haben in diesem Jahr 2 Bebauungspläne bereits zur Rechtskraft gebracht. Außerdem erwarten wir 2 Baugenehmigungen, so dass wir zeitnah mit Hochbauprojekte starten werden“. Mit ihren Tochtergesellschaften in den Bereichen Projektmanagement, Planung, Bauleitung und Gebäudetechnik bietet SSN Group ein breites Know-how zur Umsetzung komplexer Projektentwicklungen, so wie die der Gerch Group in den Asset-Klassen Wohnen, Büro und Hotel.



Das neu entstehende Joint-Venture firmiert unter dem Namen SG Development GmbH. SSN Development-Chef Jürgen Overath übernimmt die Geschäftsführung. Das Management rund um den CEO Mathias Düsterdick und den CFO Christoph Hüttemann der Gerch Group wird die SG Development GmbH weiterhin aktiv in allen Bereichen unterstützen. Auch künftig wird der deutsche Projektentwickler weiterhin eigenständig Developments in Deutschland realisieren. Mehrere konkrete Projektankäufe stehen laut Düsterdick kurz vor Abschluss. Denkbar ist, so Düsterdick, bei weiteren Projekten aber auch künftig mit der SSN Group Partnerschaften einzugehen.