SRM verkauft Gewerbestandort in Halle an Wagnermeyer

Nach erfolgreicher Projektentwicklung durch die SRM Holding wechselt ein moderner Gewerbestandort in Halle an der Saale den Besitzer. Das Gewerbeareal zwischen Ottostraße und Merseburger Straße im Süden von Halle hat die SRM Holding als Gewerbestandort in den vergangenen Jahren entwickelt und an die Wagnermeyer Gruppe verkauft. Die insgesamt elf Gebäude stammen aus den Jahren 1856 bis 1993 und haben einen Nettofläche von 14.600 m². Das Gesamtareal weist in der Bebauung aber die Möglichkeit für eine Bruttogeschossfläche von rund 60.000 m² auf.

Auf dem Areal befindet sich unter anderem einer von zwei Standorten des Self-Storage-Unternehmens „YesBox“, das als Tochterunternehmen der SRM Holding entwickelt und im Jahr 2020 als erstes Self-Storage-Angebot in Halle an den Start gebracht wurde. „YesBox“ stellt Privatpersonen und Unternehmen unterschiedlich große Lagerboxen zur Verfügung, beispielsweise für Zwischenlagerungen bei Umzügen, als sicherer Ersatz für den heimischen Keller oder für gewerbliche Zwecke. „YesBox“ bleibt dem Standort Ottostraße auch nach dem Verkauf des Areals als Mieter treu.



„Das jetzt verkaufte Areal zeigt deutlich, dass in Halle für Gewerbe alle Voraussetzungen einer sehr guten Standortentwicklung gegeben sind und es noch viel Potenzial gibt“, sagt Stefan Martin, Geschäftsführer der SRM Holding. „Wir werden auch in Zukunft weitere Projekte realisieren.“