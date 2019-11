SR Suntours zieht in den Segro CityPark Düsseldorf

Die SR Suntours wird im Dezember auf 850 m² in den Segro CityPark Düsseldorf ziehen. Dabei handelt es sich um ein internationales Unternehmen mit Sitz in Taiwan, das Bestandteile für Mountainbikes und E-Bikes herstellt. Die Fläche wird neben Lagerung auch als Showroom und Werkstatt genutzt.

.

Der Business Park in der Fichtenstraße befindet sich auf dem rund zehn Hektar großen ehemaligen Gelände des weltbekannten Stahlbauunternehmens „Hein, Lehmann & Co“. Erst kürzlich hat Segro die Revitalisierung des Areals als Gewerbepark mit städtischen Lager-, Produktions- und Freizeitflächen erfolgreich abgeschlossen. Insgesamt verfügt der innerstädtische Gewerbepark zwischen dem Düsseldorfer Hauptbahnhof und der Automeile Höherweg mehr als 50.000 m². Nach der jüngsten Anmietung stehen in den Phasen 4 und 5 noch zwölf Einheiten von 800 bis 5.000 m² zur Verfügung.



Bereits der zweite Vermietungserfolg in den letzten vier Wochen in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt. Erst Mitte Oktober hat Segro 1.700 m² im Segro Park Düsseldorf-Süd an den langjährigen Bestandsmieter CVS Logistics vermietet, der sich damit vor Ort um ca. 900 m² vergrößert.