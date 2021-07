SQM vermittelt drei Ladenflächen in Münster

Innerhalb von nur drei Wochen ist es der SQM Property Consulting gelungen, drei Ladenflächen in der Innenstadt von Münster zu vermitteln. „Die zügige Vermittlung der Flächen nehmen wir als ein positives Zeichen wahr“, sagt Guido Müller, Geschäftsführer von SQM, und ergänzt: „die pandemischen Einschränkungen haben der Stadt weniger geschadet als gedacht.“ SQM hat die unterschiedlich großen Einheiten in A-, B- und C-Lage vermietet.

Gerry Weber zurück in der Stadt

Mit Gerry Weber kommt ein bekannter Modeanbieter zurück in die Stadt Münster. Die wertige Damenoberbekleidungsmarke wird am Prinzipalmarkt 22 und damit in der top 1A-Lage der Stadt rund 260 m² Ladenfläche belegen. In der Stubengasse wird das Unternehmen Tesatti Leder eine ehemalige Telekomfläche beziehen, um zukünftig auf rund 70 m² Verkaufsfläche exklusive Lederwaren zu präsentieren. Ferner wird der Frischkönig in der Windhorststraße 32 auf rund 120 m² demnächst gesunde Gerichte anbieten. Neben Salaten, die vor den Augen der Kunden zubereitet werden, gehören auch Säfte, Smoothies und Wraps zum Angebot.



„Uns hat die schnelle Vermietung der Ladenflächen nicht allzu sehr überrascht. Wir waren auch während der pandemischen Einschränkungen davon überzeugt, dass sich die Innenstadt schnell wieder erholt“, sagt Guido Müller, und führt weiter aus: „Das Konzept Innenstadt wird sich einem strukturellen Wandel unterziehen, die Nutzer werden nicht mehr ganz so stark filialisiert, regionaler unterwegs und auf die Nutzung kleinerer Flächen und weniger Geschosse bedacht sein“. Vermutlich werde sich die Nutzungsvielfalt in den Innenstädten zukünftig wieder erhöhen, was Müller begrüßt. Neben Shopping als Entertainmenterlebnis werden kulturelle Angebote sowie Arbeiten, Wohnen und Dienstleistungen wieder eine größere Rolle innerhalb der Innenstadt spielen, so Müller abschließend.