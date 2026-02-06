SQM übernimmt Center Management im Luisencenter in Darmstadt

Das Luisencenter Darmstadt erhält ein neues operatives Center Management: SQM Real Estate Management verantwortet ab April 2026 die Betriebsführung und Vermietungsberatung. Das Mandat umfasst die Optimierung von Abläufen, die Gewinnung neuer Mietpartner und die Sicherstellung eines zukunftsfähigen und nachhaltigen Betriebs im etablierten innerstädtischen Einkaufszentrum. Die Implementierungsphase läuft bereits und wird von SQM Real Estate Management proaktiv begleitet, um einen reibungslosen Übergang sicherzustellen.

In zentraler Lage am Luisenplatz gelegen, überzeugt das Center durch seine hervorragende Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr sowie durch einen etablierten Mietermix aus Einzelhandel, Gastronomie und Dienstleistungen. Die hohe Besucherfrequenz unterstreicht die Bedeutung des Standorts als zentraler Handels- und Begegnungspunkt der Wissenschaftsstadt Darmstadt.



Im Rahmen des Mandats verantwortet SQM Real Estate Management das operative Center Management sowie die Beratung im Bereich der Vermietung. Ziel ist es, einen effizienten und nachhaltigen Betrieb des Centers sicherzustellen, die Zusammenarbeit mit Mietern und Dienstleistern weiter zu stärken, neue Mietpartner zu identifizieren und die Attraktivität des Standorts langfristig zu sichern.



„Das Luisencenter ist ein zentraler innerstädtischer Standort mit hoher Relevanz für den Einzelhandel und die Stadtgesellschaft. Unser Anspruch ist es, gemeinsam mit Eigentümern, Mietern und Partnern die bestehenden Qualitäten weiterzuentwickeln und einen reibungslosen, zukunftsorientierten Centerbetrieb sicherzustellen“, erklärt Ronny Dawid, Geschäftsführer der SQM Real Estate Management.



Auftraggeber ist das Family Office Biskupek sowie das Family Office Kolb.