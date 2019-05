Jürgen Dietz verstärkt SQM Property Consulting

Seit dem 1. Mai 2019 verstärkt Dipl.-Geogr. Jürgen Dietz bei der SQM Property Consulting GmbH & Co. KG in Münster den Bereich Vermietung von Handelsimmobilien. Aus seiner Tätigkeit als Vermietungsmanager bei der Edeka-Miha Immobilien Service GmbH bringt er umfangreiche Verhandlungs- und Vertriebs-Erfahrungen im Bereich von Retail-Immobilien in seine neue Position ein. Zu seinen Aufgaben gehört insbesondere das Entwickeln und Umsetzen neuer Vermietungslösungen für Retailer.

„Jürgen Dietz verfügt über wertvolle Netzwerk-Kontakte und langjähriges Know-how. Bereits in seinem Geographiestudium an der Universität Köln hat er sich u. a. mit der Standortanalyse und -planung für Retailer beschäftigt und diesen Schwerpunkt und die damit verbundenen weiteren Kompetenzen in seinen späteren Positionen konsequent vertieft. Mit ihm bauen wir unser Team und unsere Service- und Beratungsleistung maßgeblich aus“, sagt Guido Müller, Geschäftsführer und Leiter des Bereichs Vermietung bei SQM Property Consulting.



Die SQM Property Consulting GmbH & Co. KG mit Sitz in Münster berät Projektentwickler, Investoren, Eigentümer und Betreiber bei der Vermietung und dem Verkauf von Shopping-Centern, Geschäftshäusern und Fachmarktzentren bundesweit. Hierzu gehören u. a. die Burggasse Braunschweig, das Forum Herten, die Wasserstadt Mitte Berlin und das A2 Center Hannover.