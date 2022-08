SQM erreicht Vollvermietung in Münsters Premiumlage Rothenburg

Noch vor der Fertigstellung des Geschäftshauses Rothenburg 49 im Herbst 2022 kann SQM Property Consulting die Vollvermietung der Handelsflächen in der Szenelage verkünden. Lloyd Shoes und Label Kitchen unterschrieben Mietverträge für separate Handelsflächen. SQM Property Consulting wurde von einem Family Office exklusiv mit der Konzeption und der Vermietung der Mietflächen beauftragt.

Die Immobilie wurde vollsaniert und u.a. mit Sandstein aus dem Münsterland nachhaltig erneuert. So fügt sich das Objekt nahtlos in das bestehende attraktive Stadtbild ein und bietet nun exklusive und moderne Handelsflächen.



Label Kitchen, ein Multibrand- & Concept-Store-Konzept im gehobenen Premiumsegment, mietet 130 m² an während der Schuhhersteller Lloyd Shoes den Standort mit einem Flagship-Store auf ca. 250 m² Verkaufsfläche komplettiert.