Sprinkenhof übergibt saniertes Bahnhofsgebäude Wohldorf

Das idyllisch am Naturschutzgebiet Wohldorfer Wald gelegene historische Nahverkehrsmuseum im historischen Gebäude der Güterabfertigung des ehemaligen Bahnhofs Wohldorf ist vollständig saniert. Am Freitag hat der Senator der Finanzbehörde, Dr. Andreas Dressel gemeinsam mit der Sprinkenhof GmbH die Schlüssel an Harald Elsner, den Vorsitzenden des Vereins Verkehrsamateure und Museumsbahn e. V. (VVM) sowie Malte Auer, als Vertreter der Hochbahn AG, übergeben.

.

Unter Berücksichtigung des Denkmalschutzes wurde die technische Gebäudeausstattung auf den aktuellen Stand der Technik gebracht. Dazu gehörten Ausbaumaßnahmen in Anlehnung an zeitgemäße energetische Standards im Bereich Heizung, Lüftung und Elektro zum langfristigen Erhalt des denkmalgeschützten Gebäudes. Die wesentlichen Stilelemente des Hauses wurden aufgearbeitet, teilweise erneuert und somit eine langfristige Nutzung des Hauses ermöglicht. Es wurden neue Ver- und Entsorgungsleitungen in das Haus eingeführt und der Anschluss an das Wassernetz Hamburg hergestellt. Die Sanierung der historischen Hallenwand hat die Maßnahmen für das Gebäude abgeschlossen. Mit der Wiedereröffnung ist auch eine Erweiterung der Öffnungszeiten durch den Betreiber VVM geplant.



"Der Bahnhof Wohldorf ist ein für die Stadtteilgeschichte der Walddörfer und die Verkehrsgeschichte Hamburgs wichtiges Gebäude und ein schönes Ausflugsziel für Schulklassen, Geschichtsinteressierte und Verkehrsfreunde. Der Verein mit seinen ehrenamtlich Tätigen kümmert sich schon seit vielen Jahren mit enorm viel Engagement darum, das historische Erbe der Kleinbahn lebendig zu halten. Ich freue mich, dass wir hier gezielt Unterstützung geben und die Zukunft des Museums sichern konnten - ein positives Zeichen auch in Richtung Ehrenamt und Denkmalschutz. Ein Dankeschön auch an die Hochbahn für die Unterstützung und Kooperationsbereitschaft.“, so Finanzsenator und Verwaltungsratsvorsitzender des LIG, Dr. Andreas Dressel.



Eigentümer und Bauherr des Gebäudes ist der zur Finanzbehörde gehörende Landesbetrieb Immobilienmanagement und Grundvermögen (LIG), der einen Teil der Sanierungskosten übernimmt. Weitere Mittel in Höhe von 490.000 Euro werden aus dem Quartiersfonds der Finanzbehörde zur Verfügung stellt. Als Bauherr und Realisierungsträger hat der LIG die Sprinkenhof GmbH mit der Projektsteuerung der Baumaßnahmen beauftragt.



„Für die Hamburgerinnen und Hamburger erfüllen historische Denkmäler wie der „Kleinbahnhof Wohldorf“ einen besonderen lokalen Wert. Daher freuen wir uns, mit dem Abschluss der Sanierung des denkmalgeschützten Bahnhofsgebäudes den Werterhalt des Gebäudes und die langfristige Nutzung des Museums zu sichern. Wir bedanken uns bei der Finanzbehörde für das entgegengebrachte Vertrauen und wünschen allen in dem neu gestalteten Ausflugsziel künftig interessante Einblicke in die Nahverkehrsgeschichte der Stadt.“, ergänzt Jan Zunke, Geschäftsführung Sprinkenhof GmbH.



Seit 1996 präsentiert der Kleinbahn-Verein Wohldorf e. V. bzw. der Verein Verkehrsamateure und Museumsbahn e. V. in dem um 1907 errichteten ehemaligen Bahnhofsgebäude seine Ausstellung, bis diese für die umfassende Sanierung des Gebäudes vorübergehend ausziehen musste. Die Sammlung umfasst Originalteile, Dokumente, Modelle und Fotos zur Geschichte der elektrischen Kleinbahn in den Walddörfern sowie des öffentlichen Nahverkehrs in Hamburg und Umgebung.