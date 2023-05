Sprinkenhof startet Sanierung an der „Oole Wach“ in Finkenwerder

Erst Gaststätte, dann Polizeistation und seit vielen Jahren Heimat für die Mitglieder des Vereins Finkwarder Speeldeel e. V. – Die Oole Wach im Herzen des Hamburger Stadtteils Finkenwerder, am Steendiek 14, ist eine Institution für Finkenwerder und weit darüber hinaus. So ist in den letzten Jahrzehnten ein wichtiger Kulturort entstanden, der nun revitalisiert werden soll. Die umfangreiche bauliche sowie technische Sanierung, die von der städtischen Sprinkenhof GmbH übernommen und durchgeführt wird, startet jetzt – in enger Abstimmung mit dem Denkmalschutzamt.

.

Die Kosten des Projektes sind mit rund 4,1 Mio. Euro veranschlagt. Die Mittel wurden bzw. werden bereitgestellt durch den Bund, das Hamburger Wirtschaftsstabilisierungsprogramm (HWSP), reguläre Haushaltsmittel der Finanzbehörde sowie das Bezirksamt Hamburg-Mitte.



„Die Oole Wach ist ein in mehrfacher Hinsicht identitätsstiftendes Denkmal in und für Finkenwerder. Mit den unterschiedlichen Nutzungen war es immer ein zentraler Ort des gemeinschaftlichen Lebens im Stadtteil. Mit großem Engagement wurde dieses Denkmal viele Jahre nicht nur mit Leben gefüllt, sondern auch baulich erhalten. Es ist gut, dass nun mit vereinten Kräften auch die Generalsanierung gestemmt werden kann, damit die Oole Wach noch lange ein lebendiger Ort in Finkenwerder bleibt.“, sagt Dr. Carsten Brosda, Senator für Kultur und Medien.



Jan Zunke, Geschäftsführer Sprinkenhof GmbH, ergänzt: „Nicht nur für Finkenwerder, sondern für ganz Hamburg ist dieses Gebäude in Verbindung mit der „Finkwarder Speeldeel“ eine erhaltenswerte Institution des norddeutschen Brauchtums. Es freut uns, dazu beizutragen, die Oole Wach zu revitalisieren, sodass sie auch den künftigen Generationen lange erhalten bleibt. Historische Bauteile werden möglichst im Original erhalten und wiederhergestellt. Dies haben wir in entsprechenden bauhistorischen Untersuchungen geprüft und stimmen uns hinsichtlich aller nun umzusetzenden Maßnahmen eng mit dem Denkmalschutzamt ab. Auf einen guten und unfallfreien Bauverlauf!



Nach der Errichtung im Jahre 1903 wurde das ursprünglich als Gaststätte vorgesehene Gebäude 1934 zur Polizeiwache umgenutzt. Als solche wurde sie in Finkenwerder bekannt und erhielt den plattdeutschen Namen „De OoleWach“. 2013 wurde das Gebäude in die Liste der Kulturdenkmale der Freien und Hansestadt Hamburg aufgenommen, welches seit 1982 den norddeutschen Folkloreverein Finkwarder Speeldeel e. V. beheimatet. Durch aufwändige Eigenleistung der Finkenwerder Ortsgemeinschaft ist es seitdem erhalten worden. Nach vielen ehrenamtlichen Helferstunden an Wochenenden und am sogenannten „Wachendienstag“, konnte das Haus im April 1983 feierlich eröffnet werden. Seitdem ist die Finkwarder Speeldeel durchgehend Hauptnutzerin des Gebäudes und genießt aufgrund des eingebrachten Engagements seither Mietfreiheit. Zuletzt wurden Teilflächen durch weitere ortsansässige Vereine genutzt und an ein Abgeordnetenbüro vermietet.



Um dieses kulturelle norddeutsche Erbe und die denkmalgeschützte ehemalige Polizeistation weiterhin erhalten zu können, ist über ein Jahrhundert nach dem Bau, die Generalüberholung der „Oole Wach“ dringend notwendig. Die Sprinkenhof GmbH wurde als Realisierungsträgerin der Freien und Hansestadt Hamburg vom Bezirksamt Hamburg-Mitte und durch „Die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien“ beauftragt, anhand umfangreicher, denkmalgerechter Sanierungsmaßnahmen, die Betriebsbereitschaft der alten Polizeiwache, einer stadtteil-zentrierten, kulturellen Begegnungsstätte, auch zukünftig sicherstellen zu können. Nach abgeschlossenen bauhistorischen Untersuchungen, konnten kürzlich die Planungen finalisiert und die Arbeiten zur Sanierung begonnen werden.