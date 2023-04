Seit 1914 ist das renommierte Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin (BNITM) in einem von Fritz Schumacher errichteten Klinkerbau in zentraler Lage oberhalb der Hamburger Landungsbrücken untergebracht. Das dreiteilige Gesamtensemble ist in die Jahre gekommen: Der Institutsaltbau soll nun umfassend saniert und dies mit einem Forschungsneubau kombiniert werden. Einen entsprechenden Letter of Intent

[…]