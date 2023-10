Sprinkenhof eröffnet WSPS-Erweiterungsbau

Staatsrat Thomas Schuster (Inneres), Merve Schröder, die Vorsitzende des Kuratoriums der Wasserschutzpolizei-Schule, Frank Möller, der Leiter der Wasserschutzpolizei-Schule Hamburg und Sprinkenhof Geschäftsführer Martin Görge eröffneten am 10. Oktober den Erweiterungsbau der Wasserschutzpolizei-Schule am Veddeler Damm 48.

.

Die Wasserschutzpolizei-Schule in Hamburg verzeichnet seit Jahren einen steigenden Bedarf an Lehrgangsplätzen. Um dem Fortbildungsbedarf räumlich gerecht zu werden, beherbergt der Erweiterungsbau auf vier Geschossen ein Wohnheim sowie Räumlichkeiten für die Lehre. Insgesamt umfasst das Gebäude auf 1.143 m² Bruttogeschossfläche 21 Zimmer für die Unterbringung der Lehrgangsteilnehmenden sowie einen Schulungsbereich, in dem sich ein hochmoderner Simulator entsprechend den neusten Standards für die Berufsschifffahrt befindet. Das Konzept wurde durch die Sprinkenhof mit dem Amt für Denkmalschutz, der HPA sowie der WSPS als Bauherr und Nutzer abgestimmt.



Für einen respektvollen Umgang mit dem denkmalgeschützten Bestand wurde der Neubau außerhalb des bisherigen Grundstücks gegenüber dem Bestandsgebäude an der Straße liegend errichtet. Die Pflasterung des ehemaligen Parkplatzes auf dem Baugrund wurde aufbereitet und einer nachhaltigen Nutzung für die Pflasterung der Wege zugeführt. Der energieeffiziente Neubau wird den Anforderungen nach KfW-40 Standard gerecht, hierfür sind unter anderem eine hochwertige Dämmung verbaut und eine effiziente Nutzung der Nahwärme des sich im Bestandsgebäude befindenden Blockheizkraftwerks (BHKW) vorgesehen. Die Mitarbeitenden und Auszubildenden der Wasserschutzpolizei-Schule können sich auf eine moderne Ausbildungsstätte freuen, die einen reibungslosen Ablauf nach neuesten Standards ermöglicht.



„Der Neubau versetzt uns in die Lage, den durch Generationenwechsel und Einstellungsoffensiven in den Wasserschutzpolizeien der Länder stark gestiegenen Aus- und Fortbildungsbedarfen gerecht zu werden. Auch zukünftig werden die Wasserschutzpolizeien der Schifffahrt auf Augenhöhe begegnen können", freut sich Frank Möller, Leiter der Wasserschutzpolizei-Schule Hamburg.