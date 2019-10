Springer schluckt Reste von Immowelt

Mit der Übernahme der restlichen Anteile der Immowelt Group hat Axel Springer die Immobilienplattform nun vollständig geschluckt.

.

Der Medienkonzern übernimmt von den verbliebenen Minderheitsgesellschaftern der Immowelt Group, die aus der Rheinischen Post Mediengruppe, dem Münchner Zeitungsverlag sowie den beiden Gründern des Unternehmens bestehen. Die beiden Gründer waren bereits im vergangenen Jahr aus der operativen Führung von Immowelt ausgeschieden [wir berichteten]. Mit der vollständigen Übernahme und Einbringung der Anteile in die Aviv Group ist laut Springer ein weiterer Schritt vollbracht, „um das Wachstum von Immowelt zu beschleunigen und um die Zusammenarbeit zwischen den zur Gruppe gehörenden Immobilienportalen zu stärken“. Aviv wurde im Jahr 2018 von Axel Springer als 100-prozentiges Tochterunternehmen gegründet und bündelt das digitale Kleinanzeigengeschäft in den Bereichen Immobilien, Auto und Generalisten.



„Für uns steht das Thema Wachstum im Fokus. In unserem Kerngeschäft werden wir uns daher noch stärker auf die Nutzer fokussieren und uns noch klarer positionieren. Zusätzlich werden wir verwandte Geschäftsfelder entwickeln. Mit Axel Springer als alleinigem Gesellschafter und als Teil der AVIV Group können wir uns noch stärker darauf konzentrieren, die dafür nötigen technologischen Lösungen umzusetzen“, so Prof. Dr. Cai-Nicolas Ziegler, CEO der Immowelt Group.