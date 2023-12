Die Spreewater GmbH erweitert ihr Projektportfolio um eine Wohnimmobilie in der Friedbergstraße in Berlin-Charlottenburg. Das im Jahr 1902 errichtete Gebäude umfasst rund 1.000 m² Gesamtfläche, die sich auf sieben Altbauwohnungen verteilt, und ist in unmittelbarer Nähe zum Lietzensee gelegen.

[…]