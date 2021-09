Spreewater erwirbt weitere Berliner Mehrfamilienhäuser

Die Berliner Spreewater GmbH erweitert ihr Projektportfolio um zwei Wohngebäude in den zentrumsnahen Berliner Ortsteilen Moabit und Wedding. Die Investmentboutique hat im Rahmen zweier Asset Deals insgesamt rund 2.100 m² Wohnfläche Off-Market erworben, die sich auf insgesamt 41 Eigentumswohnungen aufteilen.

.

Bei den Projekten handelt es sich um zwei Mehrfamilienhäuser in der Bandelstraße nahe dem Hauptbahnhof sowie der Gerichtstraße in der Nähe des Humboldthaines. Beide Objekte wurden um 1900 erbaut und können durch einen Dachgeschossausbau erweitert werden. Sie sind bereits in Eigentumswohnungen aufgeteilt. Die darin befindlichen Altbauwohnungen umfassen zwischen 30 und 140 m² Wohnfläche und eignen sich für nachträgliche Balkonerweiterungen. Der Vertriebsstart ist für das vierte Quartal 2021 bzw. das zweite Quartal 2022 avisiert.



„Unsere interne Research-Abteilung hat die zentrumsnahen Standorte Moabit und Wedding als die Berliner Ortsteile mit den dynamischsten Preisanstiegen identifiziert. Aufgrund der zu erwartenden positiven Marktwertentwicklung prüfen wir neben Immobilien in bereits etablierten Lagen insbesondere Aufwertungslagen, sofern sie sich außerhalb von Milieuschutzgebieten befinden“, so Moritz Bruch, Co-Founder und Managing Director der Spreewater GmbH.



Im Mai dieses Jahres hatte das Unternehmen bereits ihr erstes Engagement in Berlin im begehrten Wilmersdorfer Güntzelkiez mit einem Projektvolumen von 7,5 Mio. Euro gestartet [wir berichteten].