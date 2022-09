Spreewater erweitert Portfolio um Mehrfamilienhaus in Berlin-Steglitz

Spreewater erweitert ihr Immobilienportfolio um 15 Eigentumswohnungen im Berliner Ortsteil Steglitz. Das ca. 700 m² große Grundstück mit Nachverdichtungspotenzial in der Lenbachstraße wurde im Rahmen eines Assetdeals aus dem Portfolio eines gewerblichen Anbieters erworben.

.

Die vorhandenen ca. 1.000 m² Wohnfläche sollen mittels Dachaufstockung und Nachverdichtung erweitert werden – die Baugenehmigung hierfür liegt bereits vor. Nach umfangreicher energetischer Sanierung werden die Eigentumswohnungen eigens durch die Investmentboutique vertrieben. Das Projektvolumen beläuft sich auf rund 7,5 Mio. Euro. Der Vertriebsstart ist für das erste Quartal 2023 avisiert.



„Das Objekt in der Lenbachstraße vereint alle Faktoren, die derzeit positive Renditeentwicklungen versprechen: Aufgeteilt, hohe Leerstandsquote, Nachverdichtungspotenzial und das alles außerhalb der Milieuschutzgebiete. Diese Kombination ist in Berlin sehr selten geworden und macht das Mehrfamilienhaus so wertvoll. Bei so rar gesäten Objekten gilt es daher schnell zu handeln. Nachdem unsere interne Researchabteilung das Objekt ausfindig gemacht hat, waren wir schnell von dem Projekt überzeugt und haben den Ankauf binnen 19 Tagen als Offmarket-Deal abgewickelt„, erklärt Frederik Seibert, Founder und Managing Partner der Spreewater GmbH,



„Trotz des Zinsanstiegs erleben wir in guten Lagen von Berlin weiterhin steigende Preise im mittleren Kaufpreissegment. Das Umwandlungsverbot, gepaart mit der weiterhin hohen Käufernachfrage in Berlin, erlaubt aus unserer Sicht – selbst bei weiter steigenden Zinsen – keine wahrnehmbaren Preisrückgänge am Markt für Eigentumswohnungen. Wir können somit weiterhin renditestarke Investments tätigen und das organische Unternehmenswachstum der vergangenen Monate weiter vorantreiben“, so Moritz Bruch, Co-Founder und Managing Director der Spreewater GmbH.



Das Mehrfamilienhaus befindet sich im Norden des Berliner Bezirks Steglitz-Zehlendorf. Der auf das ehemalige brandenburgische Dorf Steglitz zurückgehende Ortsteil bietet den Bewohnern neben einer hervorragenden Anbindung an den ÖPNV auch kurze Wege zu Bildungseinrichtungen wie der nahegelegenen FU Berlin. Inmitten des grünen Dreiecks aus Botanischer Garten, Grunewald und Tempelhofer Feld gelegen, vereint die Region urbanes Flair mit familienfreundlichen Naherholungsorten.