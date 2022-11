Sprecht feiert Richtfest für Haven Hospiz

Das Haven Hospiz hat mit Bauleuten, Fachplanern, Behördenmitarbeitenden, Politikern und Projektpartnern das Richtfest gefeiert. Ein Richtfest wird veranstaltet, wenn der Rohbau des Gebäudes fertiggestellt und das Dach errichtet ist. Die Specht Gruppe als Bauherr und die Mission:Lebenshaus gGmbH als Betreibergesellschaft haben entschieden, diesen Meilenstein mit zahlreichen Gästen am 28. Oktober zu feiern. Danach beginnt die Hochphase des Innenausbaus.

.

Auf dem rund 2.000 m² großen Grundstück in der Gaußstraße 110 entsteht Bremerhavens erstes und lang ersehntes Hospiz mit acht Gastzimmern und zwei Zugehörigenzimmern. Eines der Gastzimmer wird als Familienappartement eingerichtet. Dieses richtet sich an Familien mit Kindern, bei denen Mutter oder Vater nur noch eine begrenzte Lebenszeit haben. Neben den Zimmern umfasst das eingeschossige Gebäude einen großzügigen Eingangsbereich mit hoher Aufenthaltsqualität, einen Raum der Stille sowie eine offene Wohnküche und Mitarbeiterräume. Eine Besonderheit des Gebäudes ist der Raum der Stille, der in seiner Form an einen Schiffsbug erinnert. Der atmosphärisch besondere Raum dient als Ort der Ruhe und der Einkehr - aus diesem Grund erhält er sein natürliches Licht lediglich von oben über eine Lichtkuppel. Der Entwurf des Hospizes stammt aus den Federn des Architekten Moritz Greiling von der Specht Gruppe.



Die Mission:Lebenshaus gGmbH, eine 100-prozentige Tochter des Vereins für Innere Mission in Bremen, ist ein in der stationären Hospizarbeit erfahrener Träger. Das Haven Hospiz ist bereits das sechste Hospiz des diakonischen Trägers in Bremen und Niedersachsen. In einem stationären Hospiz werden Menschen mit einer schweren Erkrankung in ihrer letzten Lebensphase begleitet. Ein Team aus haupt- und ehrenamtlich Mitarbeitenden ermöglicht den Gästen den Abschied in Würde und Selbstbestimmung, auch die An- und Zugehörigen werden durch das Team des Haven Hospizes auf diesem Weg begleitet.



Das Haven Hospiz soll im 1. Quartal 2023 mit einer Gesamtfläche von 1.110 m² Geschossfläche und einem Investitionsvolumen von etwa 3,5 Millionen Euro fertiggestellt sein. Es ist das erste Bauvorhaben der Specht Gruppe in Bremerhaven und das erste Hospiz. Zu dem Unternehmen gehört der Weser Pflegedienst in Bremerhaven und Umgebung, der aus der ehemaligen Nordsee-Pflege entstanden ist. Die Mission:Lebenshaus gGmbH plant die offizielle Eröffnung des Haven Hospizes und die erste Gastaufnahme für April 2023.