Die 2003 gegründete Arenalingua GmbH, ein bundesweit tätiges und bereits an sechs Standorten in Deutschland vertretenes Sprachlehrinstitut, suchte im Rahmen der Standortverlagerung neue Räumlichkeiten für seinen Frankfurter Sitz und mietet dazu eine Bürofläche über rd. 510 m² in dem Bürokom

[…]