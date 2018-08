Sprachschule Lahor mietet eine ca. 745 m² neue Bürofläche in der Salvador-Allende-Straße 11 in Frankfurt. Ziel war es die angemieteten Räumlichkeiten im Seegewann und in der Diemelstraße zusammen zu legen. Der Mieter wurde von Blackolive betreut. Eigentümer der Liegenschaft ist die Cells Bauwelt GmbH.

