Sprachportal zieht in Kaiserpalais Offenbach

Der offizielle Sprachkursträger für Integrationssprachkurse Das Sprachportal schließt einen neuen langfristigen Mietvertrag im Kaiserpalais Offenbach in der Kaiserstraße 39 ab. Die Mietfläche des Unternehmens beträgt rund 950 m². Beraten wurde die Bildungseinrichtung von Blackolive. „Im Zuge der Beratung seitens Blackolive konnten wir die idealen Flächen für die Eröffnung eines weiteren Standorts finden. Wir freuen uns nun auch in Offenbach mit dem Sprachportal vertreten zu sein“, so Cetin Ak, Gründer und Geschäftsführer des Sprachportals.

.