Die Sportwetten-Kette Kalkmann bezieht ab dem 01.09.2018 ca. 750 m² in der Lohrheidestraße 72 in Bochum-Wattenscheid. Durch Brockhoff Office wird der Wettanbieter so Mieter eines Objekts, das sich auch energetisch auf dem modernsten Stand befindet. Eigentümer des Objekts ist eine Aktiengesellscha

[…]