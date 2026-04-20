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Ergänzungsflächen zum HQ

Sportmarke Ryzon bezieht Dependance in Köln-Ehrenfeld

Die Kölner Sportfashionfirma Ryzon hat rund 970 m² Bürofläche in der Lichtstraße in Köln-Ehrenfeld langfristig angemietet. Das junge Unternehmen, welches funktionale Sportbekleidung für Ausdauersportarten wie Triathlon, Radfahren und Laufen entwickelt, wird die neue Dependance voraussichtlich im Sommer 2026 beziehen. Der Standort ergänzt den bestehenden Hauptsitz im Belgischen Viertel.

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„Die Anmietung von Ryzon in der Lichtstraße zeigt, dass kreative und urbane Gegenden wie Köln-Ehrenfeld weiterhin stark nachgefragt sind. Das moderne Umfeld, die großzügige Loftfläche sowie der Gebäudecharakter passen ideal zur Markenpositionierung des Unternehmens und bieten optimale Voraussetzungen für eine zukunftsorientierte Standortwahl“, sagt Julian Turner, Director und Teamleader Office Agency bei Savills in Köln.