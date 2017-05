Sportartikelhändler Decathlon will hoch hinaus

Decathlon in Essingen

Der französische Sportartikelhersteller und -händler Decathlon will in Deutschland hoch hinaus: Im übertragenen und ganz wörtlichen Sinn. Aktuell wächst die Deutschland-Zentrale in der Filsallee 19 im baden-württembergischen Plochingen ganz real in die Höhe: Um 600 m² zusätzliche Bürofläche zu gewinnen, stockt das Unternehmen das bestehende Headquartier kurzerhand um zwei Geschosse auf. Gleichzeitig wird ein neues Parkhaus und eine Sporthalle direkt neben der Haustür gebaut. Parallel besetzen die Franzosen weiter mit hoher Taktung die deutsche Landkarte.

Wenn am 24. Mai die Filiale in der Karlsruher Postgalerie (Kaiserstraße 217) an den Start geschickt wird, dann markieren die 2.700 m² nicht nur die siebte Niederlassung in Baden-Württemberg, sondern auch einen austarierten Expansions-Rhythmus. Erst am 16. März wurde die mit 4.200 m² überdurchschnittlich große Dependance in Köln-Marsdorf (Dürener Straße 458) in Betrieb genommen. Nur fünf Wochen später konnte Ingolstadt (Eriagstraße 30) aufgesperrt werden– als vierte Dependance in Bayern und ebenfalls 2.700 m² groß. Eigentlich sollte noch in diesem Jahr Münster mit 3.000 m² folgen, da hakt es aber aktuell mit dem Bebauungsplan, der keinen großflächigen Einzelhandel am ausgewählten Standort vorsieht. In trockenen Tüchern ist dagegen dem Vernehmen nach die Eröffnung von 3.400 m² in Wuppertal noch in diesem Sommer.



Die Franzosen werden für gewöhnlich nicht nur von Sport- und Fitnessbegeisterten mit ausgebreiteten Armen empfangen, sondern auch von Stadtvätern – bringt Decathlon doch Frequenz so selbstverständlich mit wie Hantel, Sneaker und Proteindrinks. Karlsruhe wird Filiale Nr. 39 der Franzosen in Deutschland – weltweit sind es 1065 in 29 Ländern. Welche Standorte noch vor Erfurt (Herbst 2018) eingeschoben werden, ist (öffentlich) nicht bekannt.