Spitzweg Partnerschaft zieht innerhalb von Neuperlach um

Die Spitzweg Partnerschaft Rechtsanwälte Steuerberater Wirtschaftsprüfer hat in der Putzbrunner Straße 71 in München ca. 1.120 m² Bürofläche angemietet. Die Kanzlei zieht zum Juli 2017 in die neuen Räumlichkeiten um und verbleibt damit im Münchener Osten. Vermieterin und Eigentümerin des insgesamt rund 20.000 m² umfassenden Bürogebäudes „Peak“ ist die BBV Immobilien-Fonds Nr. 9 GmbH & Co. KG. KKL Consulting GmbH verwaltet das Bürogebäude. JLL war gemeinsam mit TR München im Rahmen eines Exklusivmandates beratend und vermittelnd für den Mieter tätig. Cushman & Wakefield war für die Vermieterin tätig.

