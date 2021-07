Spitzenmieten für Logistik in Europa steigen

Garbe Research hat die Veränderung der Spitzenmieten für Logistikimmobilien in 30 europäischen Ländern untersucht. In insgesamt 16 Märkten nahmen die absoluten Logistikmieten zwischen dem ersten Halbjahr 2020 und dem ersten Halbjahr 2021 zu. Den größten Zuwachs der Spitzenmieten pro Quadratmeter verzeichnete die Slowakei (+0,40 Euro) sowie Österreich, Frankreich und Deutschland (mit je +0,30 Euro).

.

Analysiert wurde von Garbe Research ebenfalls die prozentuale Entwicklung der Spitzenmieten. Klarer Spitzenreiter war die Slowakei mit einer Mietzunahme von fast neun Prozent (8,89 Prozent). In sieben der untersuchten Länder nahm die Spitzenmiete um mehr als vier Prozent zu: neben der Slowakei waren dies Frankreich (6,25 Prozent), Österreich (5,17 Prozent), Polen (4,76 Prozent), Belgien (4,26 Prozent), Tschechische Republik (4,17 Prozent) sowie Deutschland (4,11 Prozent).



„Die Nachfrage nach Logistikflächen nimmt in Europa weiter zu. Für mehr als die Hälfte aller untersuchten 30 Länder konnten wir auch während der Pandemie eine Zunahme der Spitzenmieten für Logistikflächen feststellen. Dies liegt zum einen am anhaltenden Boom des Onlinehandels, insbesondere in kleineren Märkten, und zum anderen am intensiveren Binnenhandel auf dem europäischen Kontinent, wovon besonders zentral gelegene Länder profitieren“, erläutert Tobias Kassner, Leiter Research bei Garbe Industrial Real Estate. „Aus Investorensicht gibt es inzwischen zahlreiche interessante Logistikmärkte in Europa, die über stabile wirtschaftliche und politische Verhältnisse verfügen und in denen sich aufgrund der steigenden Flächennachfrage Investments lohnen. Die zentralen europäische Märkte profitieren von ihrer Lage, die eher peripheren Logistikmärkte vom Wirtschaftswachstum und Nachholeffekten beim E-Commerce.“