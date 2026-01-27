Spitzenmiete für Büros in Nürnberg überspringt 20-Euro-Marke

Mit rund 92.000 m² liegt der Büroflächenumsatz 2025 deutlich über dem Vorjahr, aber unter dem langjährigen Mittel. Die Spitzenmiete steigt auf 20,20 Euro/m², die Durchschnittsmiete auf 13,50 Euro/m². Gleichzeitig nimmt der Leerstand um 3,2 Prozent zu. Der aktuelle Marktbericht von Küspert & Küspert zeigt einen schwächelnden Markt mit Überangebot.

Der Büromarkt in Nürnberg zeigte sich 2025 widersprüchlich. Das belegt der jetzt veröffentlichte „Marktbericht Büroimmobilien Nürnberg 2025/2026“ von Küspert & Küspert. Gegenüber 2024 stieg der Flächenumsatz um 24 Prozent auf rund 92.000 m². Damit lag er dennoch unter dem langjährigen Durchschnitt. Während die Spitzenmiete auf 20,20 Euro/m² stieg, nahm die Leerstandsquote um 3,2 Prozent zu: Zum Jahresende standen 426.000 m² bzw. 10,3 Prozent der Büroflächen leer. Für 2025 verortet der Norix den Bürovermietungsmarkt damit an der Grenze zur Rezession.



Wolfgang P. Küspert ist nicht überrascht vom Anstieg der Spitzenmiete.

„Dass die 20-Euro-Grenze im Jahr 2025 fallen würde, vermutete ich schon vor Jahren“, sagt er. „Was damals undenkbar war, ist heute für viele Mieter kein Problem: Dank Desksharing und Homeoffice sind Büroflächen deutlich kleiner geworden. Trotz des höheren Mietpreises ist der neue, topmoderne Standort dadurch oft sogar günstiger als der alte.“



Der Anstieg des Flächenumsatzes wurde vor allem von der öffentlichen Hand sowie von forschungs- und technologieorientierten Unternehmen getragen. Der größte Abschluss entfiel auf eine Projektentwicklung mit rund 14.000 m². Trotz der Belebung bleibt das Vermietungsniveau klar unter früheren Hochphasen. Auffällig ist die starke Konzentration auf Neubauten und kernsanierte Gebäude, während ältere Bestände weiter Marktanteile verlieren.



Der Sprung der Spitzenmiete über die 20-Euro-Marke unterstreicht die anhaltend hohe Nachfrage nach energieeffizienten, flexibel nutzbaren Büroflächen. Die Durchschnittsmiete stieg auf 13,50 Euro/m² und erreichte damit einen neuen Höchstwert. Vermietungen in einfachen Altbauten spielten dagegen kaum noch eine Rolle.



Der starke Anstieg des Leerstands ist vor allem auf Flächenrückgaben, längere Vermarktungszeiten und Desksharing-Konzepte zurückzuführen. Besonders betroffen sind Büroagglomerationen und Stadtteillagen. Die negative Nettoabsorption von minus 123.000 m² verdeutlicht die Ausweitung des Angebots.



Der Büromarktindex Norix, den Küspert & Küspert für 2025 zum zweiten Mal errechnete, zeigt, dass sich der Nürnberger Büromarkt 2025 erstmals an der Schwelle zur Rezession befindet. Nach Jahren eines starken Marktes haben hohes Angebot und verhaltene Nachfrage das Gleichgewicht spürbar verschoben. Mehrjährige Vermarktungsdauern werden wahrscheinlicher.



Von Küspert & Küspert befragte Marktteilnehmer sehen die Neuvermietung leerstehender Flächen als größte Herausforderung. Gleichzeitig bleibt die Bereitschaft hoch, bei Neubauten langfristige Mietverträge abzuschließen. Auf Nutzerseite rücken Mietpreise und Betriebskosten stärker in den Fokus, während Lagepräferenzen an Bedeutung verlieren.

