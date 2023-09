Spitalerstraße: New Balance plant neues Store-Konzept

Der US-amerikanische Sportartikelhersteller New Balance eröffnet am 5. Oktober 2023 einen neuen Store in der Hamburger Innenstadt – und testet dabei weltweit erstmals ein neues Store-Konzept.

Die Gesamtmietfläche beträgt 700 m² und erstreckt sich über drei Etagen. Vormieter in der Spitalerstraße 7-9 war bis vor zwei Monaten ein Geschäft von Office Shoes aus dem Vereinigten Königreich. Bei der Flächensuche sowie im Anmietungsprozess wurde New Balance exklusiv von CBRE beraten. Vermieter ist eine private Eigentümergemeinschaft.



„Dieser Store stellt in der Art und Weise, wie wir über unser Einzelhandelsumfeld nachdenken, einen großen Schritt nach vorne dar. Er bietet eine viel fokussiertere Kollektion, die speziell für jüngere Verbraucher entwickelt wurde„, sagt Ian Fitzpatrick, Senior Director of Global Brand Strategy and Operations bei New Balance. „Wir wollen auf den Flächen nicht alle unsere Geschichten erzählen, sondern nur die, die für unsere Kunden am relevantesten sind. Mit dieser Veränderung wollen wir neue Zielgruppen einladen, die Marke zu entdecken – vielleicht zum ersten Mal.“ Dieses neue Konzept testet New Balance erstmal in Hamburg – und wird weitere entsprechende Stores in Boston und Madrid eröffnen.



Die Spitalerstraße ist eine Fußgängerzone und die Hamburger Einkaufsstraße mit der größten Frequenz. Das neue Geschäft von New Balance befindet sich in dem 1908 erbauten Geschäftshaus Barkhof, welches neben der Spitalerstraße auch an die Mönckebergstraße grenzt.