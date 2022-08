Spiramax erwirbt C&A-Standort in Speyer

HIH Invest verkauft das C&A Gebäude in der Fußgängerzone von Speyer an Spiramax.

Das Wohn- und Geschäftshaus besteht aus zwei Gebäudeteilen an der Maximilianstraße 70-71 und an der Korngasse 26 mit insgesamt 803 m² Grundstücks- und 2.368 m² Mietfläche. Die Flächen sind nahezu vollständig für weitere gut drei Jahre an die Bekleidungskette C&A vermietet.



Die aus einem Unter- und drei Obergeschossen bestehenden Gebäude wurden in den Jahren 1648 bzw. 1983 errichtet. Sie sind im zweiten Obergeschoss über eine verglaste Brücke miteinander verbunden. Das ältere Teilgebäude mit denkmalgeschützter Fassade wurde 1972 komplett saniert. 2001 und 2005/2006 fanden Modernisierungen und Umbauten statt. Die Immobilie gehörte seit 2014 zum Portfolio eines Individualfonds eines deutschen Versorgungswerks.



„Ein Pluspunkt in den Verkaufsverhandlungen war der Standort mit überdurchschnittlichen einzelhandelsrelevanten Kennzahlen. Die Maximilianstraße ist eine der am stärksten frequentierten Einkaufsstraßen der Stadt", kommentiert Felix Meyen, Geschäftsführer der HIH Invest, die Transaktion.



Der Käufer wurde durch Ems Schäfer Consultants vertreten, die Vermittlung für HIH Invest übernahm Lührmann. Der Käufervertreter, Ems Schäfer Consultants, betreut Family-Office-Einheiten aus Worms, denen bereits die benachbarte Kornmarktpassage gehört. Das Wohn-, Büro- und Geschäftshaus ist mit dem neu erworbenen Objekt durch eine gemeinsame Tiefgarage verbunden. „Die Maximilianstraße in Speyer ist als Prachtstraße der alten Kaiserstadt ein ganz besonderer Standort. Wir freuen uns sehr, dass wir in dieser geschichtsträchtigen Umgebung direkt neben unserer Kornmarktpassage einen weiteren Gebäudekomplex für unser Immobilienportfolio gewinnen konnten“, sagt Stefan Schäfer, Geschäftsführer von Ems Schäfer Consultants.