Spielwarenladen eröffnet in der Hanauer Innenstadt

Armara Yeromian eröffnet mit ihrem Spielwarenladen „Wünsch Dir was“ in der Hanauer Innenstadt. In der Nürnberger Straße 37 mietet die Unternehmerin eine leerstehende Ladenfläche über das im Rahmen des Stadtentwicklungs-Programms „Hanau aufladen“ initiierte Komplizen-Netzwerk, in dem sich kreative Menschen vereinen, die die Brüder-Grimm-Stadt voranbringen wollen, und zum anderen auf die im Rahmen des bundesweiten Pilotprojekts „Stadtlabore für Deutschland“ neu entwickelte Datenbank LeAn.

„Die Innenstädte stehen mitten in einem Schicksalsjahrzehnt. Boomender Online-Handel, Inflation, Pandemie, Immobilien-Spekulanten und Energiekrise sind Faktoren, unter denen Innenstädte leiden. Wir stemmen und stellen uns in Hanau mit anderen und neuen Instrumenten wie etwa der Vorkaufsrechtsatzung dagegen“, erläutert Hanaus Oberbürgermeister. Dazu passt: Die Stadt Hanau ist eine von bundesweit 14 Modellstädten, die am vom Bundeswirtschaftsministerium geförderten Projekt „Stadtlabore für Deutschland: Leerstand und Ansiedlung“ unter Regie des IFH Köln teilnehmen [wir berichteten]. Dort ist mit LeAn eine innovative Plattform entstanden, die Leerstand verhindern und die Ansiedlung neuer Betriebe professionalisieren soll. „LeAn ist die perfekte Ergänzung für den Instrumentenkasten von Hanau aufladen, in dem sich viele Bausteine zur Attraktivierung unserer Innenstadt befinden“, so Kaminsky. Die neue Vermietung ist der erste Erfolg, der bundesweit mit der neuen Ansiedlungsplattform erzielt worden ist.