Spie unterstützt WDL Nordschwarzwald

Spie überreicht einen Spendenscheck über 1.000 Euro an die WDL Nordschwarzwald gGmbH in Bühl, die zur Lebenshilfe der Region Baden-Baden-Bühl-Achern e. V. gehört. Diese Spende ist Teil einer Initiative, bei der sieben gemeinnützige Organisationen bundesweit von dem Dienstleister im September unterstützt werden.

.

Lokale Verbundenheit und Verantwortung haben für Spie eine hohe Bedeutung und sind fest in den Unternehmenswerten verankert. Dies kommt auch bei der jährlichen Spendenaktion zum Ausdruck: Mitarbeitende spenden die monatlichen Rest-Cent-Beträge ihres Gehalts – also die Cents hinter dem Komma. Die Beträge, die so gesammelt werden, werden vom Unternehmen verdoppelt, aufgerundet und für wohltätige Zwecke gespendet. Die Mitarbeitenden reichen jedes Jahr Vorschläge für konkrete Projekte und Organisationen ein, die durch die Spendensumme gefördert werden sollen.