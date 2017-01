Spie übernimmt die Regie in der Elbphilharmonie

Die Spie GmbH hat die Regie in der Hamburger Elbphilharmonie übernommen. Wie der Dienstleister gestern mitteilte, begann der Regelbetrieb für das neue Aushängeschild der Hansestadt bereits am 1. November, damit steuert Spie die Immobilie bereits während der Eröffnungskonzerte am 11. und 12. Januar. Dann werden geladene Gäste aus aller Welt den herausragenden Klang und die einzigartige Atmosphäre in der Elbphilharmonie genießen. Plaza, Hotel und Gastronomie des spektakulären Neubaus wurden bereits am 04. November 2016 eröffnet, nachdem der Baukonzern Hochtief das Konzerthaus nach neuneinhalb Jahren Bauzeit an die Stadt Hamburg übergeben hatte [Eröffnung: Ansturm auf die Elbphilharmonie-Plaza].

Die vereinbarten Leistungen des Mandats beinhalten das technische, infrastrukturelle und kaufmännische Gebäudemanagement und die Funktionsgewährleistung in den öffentlichen Bereichen sowie in Teilen des Hotels, der Parkgarage, der drei Konzertsäle und der Gastronomieflächen. Der schillernde Glaskörper, der auf den Backsteinblock des Kaispeichers aufgesetzt wurde, und schon jetzt als Jahrhundertbauwerk gilt, hat aber auch in anderen Bereichen als der Akustik Superlative zu bieten. Die integrierten Gebäudemanagementsysteme steuern z.B. die 82 Metern lange Tube, die weltweit die erste gebogene und europaweit eine der längsten Rolltreppen ist. Die Kühlung erfolgt über Elbwasser oder alternativ Tiefbrunnen. Hierbei werden ca. 130 m³/h an Durchflussleistung erzeugt. Zudem verfügen die Lüftungsanlagen zur Frischluftversorgung des Großen Saals über eine Kapazität von 130.000 m³/h. Und für den Brandschutz wurden Vorratsbehälter im Gebäude errichtet, die die Sprinkleranlage über mehr als 20 Ventilstationen mit bis zu 400 m³ Wasser versorgen.





Am Neujahrsabend gab es bereits eine Art „Housewarming“-Party mit dem Tanztheater von Sasha Waltz und einigen hundert Gästen. Aber ab dem 11. Januar wird es dann für alle „Vorhang auf“ heißen, dann startet die Elbphilharmonie in den Praxis-Test.



Spies Auftraggeber ist die Objektgesellschaft Adamanta Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH & Co. – Objekt Elbphilharmonie KG. Der Generalunternehmer-Vertrag mit Spie ist auf eine Laufzeit von 20 Jahren und vier Monaten angelegt.