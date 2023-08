SPIE mietet Büro- und Hallenkombination in Essen

Das Unternehmen SPIE hat über die Vermittlung von Brockhoff eine Büro- und Hallenkombination mit einer Gesamtfläche von 1.300 m² im Teilungsweg 29 in Essen langfristig angemietet. Von dieser Fläche werden etwa 735 m² für Ausbildungszwecke genutzt und entsprechend hergerichtet. Weitere Teile des Gebäudes dienen als Lager und Werkstatt. Die Rottbeck Grundstücksverwaltung GmbH & Co. KG ist Eigentümer des Objekts.

.

Das Gewerbegebiet Teilungsweg in Essen-Altenessen ist ein multifunktionales Gewerbegebiet, in dem bereits etwa 50 andere Unternehmen angesiedelt sind. Diese Unternehmen profitieren von der optimalen Anbindung an die nördlichen Städte des Ruhrgebiets sowie an das Essener Zentrum.