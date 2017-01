Spie knackt Milliarden-Marke

Der Facility Services-Anbieter Spie GmbH hat die Milliarden-Marke beim Umsatz geknackt und plant weiteres Wachstum durch Zukäufe. Erst im Dezember wurde in diesem Zuge ein weiterer Kaufvertrag zum Ausbau der Produktpalette unterzeichnet. Künftig gehört auch die SAG Vermögensverwaltung GmbH, die bislang der Private Equity-Gesellschaft EQT gehörte, zu Spie.

.

Spie kauft SAG

Der Facility Services-Anbieter hat rund 850 Mio. Euro für den Neuzugang auf den Tisch gelegt. Die SAG mit Hauptsitz in Langen (Hessen) bietet Projektmanagement, Ingenieur-Leistungen sowie Installation und Wartung für den Energiesektor an, mit Schwerpunkt auf Strom- und Gas-Verteilung und -Vertrieb an. Das Unternehmen beschäftigt rund 8.000 Mitarbeiter an mehr als 170 Standorten, davon 120 in Deutschland. Laut der Prognosen wird die SAG 2016 voraussichtlich einen Umsatz von 1,3 Mrd. Euro machen und damit seinen Wachstumskurs weiter fortschreiten. Von den 1,3 Mrd. entfallen rund 75 Prozent auf die Aktivitäten des Unternehmens in Deutschland. Für Spie also ein deutlicher Gewinn seine Marktposition hierzulande weiter auszubauen. Es wird ein hoher Ergebnisbeitrag erwartet, der sich vor Synergien positiv auf das bereinigte EPS von ca. 12% im Jahr 2017 und ca. 15% im Jahr 2018 auswirken wird. Spie plant, Synergien von 20 Mio. Euro vor Steuern im Bereich von Beschaffungs-, Verwaltungs- und sonstigen betrieblichen Aufwendungen innerhalb von zwei Jahren zu erzielen.



Milliarden-Marke: Ziel erreicht

Durch die in den letzten zwei Jahren erfolgten sieben Firmenzukäufe hat Geschäftsführer Markus Holzke seinen in 2014 angekündigten Plan mittelfristig die Umsatzmarke in 2016 von einer Milliarde Euro zu knacken, erreicht. Bereits in 2015 hatte das Unternehmen schon einen Umsatzsprung auf 901 Millionen Euro (2014: 787 Millionen Euro) gemeldet. Nun bestätigte das Unternehmen auf Anfrage das Erreichen der anvisierten Zielmarke. Da der Abschluss aber noch läuft, kann zu diesem Zeitpunkt der konkrekt erreichte Umsatz noch nicht beziffert werden. "Seit 2014 verfolgen wir unser Ziel, ein intelligentes Wachstum in Deutschland, dem deutschsprachigen Ausland und Osteuropa, sehr erfolgreich. Spie geht es dabei nicht so sehr um die Quantität der Expansion, als vielmehr um die Qualität der Zukäufe. Alleine sieben Akquisitionen konnten wir seitdem erfolgreich abschließen und haben mit diesen unsere Wertigkeit und Kompetenz für unsere Kunden erhöht. Wir sind also auf dem richtigen Weg und werden daher auch in diesem Jahr an unserer Strategie festhalten“, so Holzke.