Spie gewinnt gesamtes Frankfurter Portfolio von RFR

Nach einem von Westbridge initiierten Ausschreibungsverfahren hat die RFR Management einen Vertrag mit dem FM-Dienstleister Spie für die Verwaltung seines gesamten Immobilienportfolios in der Mainmetropole unterzeichnet. Zu den Objekten gehören u.a. das Bienenkorbhaus, das Westendgate sowie das Flare of Frankfurt.

.