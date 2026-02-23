Gebäudeteile A, B und C voll vermietet
SPIE Germany Switzerland Austria mietet 3.000 m² im „Le Byro“
SPIE Germany Switzerland Austria hat im Bürokomplex „Le Byro“ in Neu-Isenburg mehr als 3.000 m² angemietet. Eigentümer und Projektentwickler ist Cilon. Die Mietvertragslaufzeit beträgt mindestens zwölf Jahre.
Die Flächen im Gebäudeteil A werden ab dem dritten Quartal 2026 genutzt. Cilon wird die Mietbereiche in den kommenden Monaten nach den Anforderungen des neuen Nutzers ausbauen. Vorgesehen sind moderne Arbeitsplätze, eine Mitarbeiter-Lounge sowie eine Terrasse.
Mit der Vermietung an SPIE Germany Switzerland Austria ist der Gebäudeteil A vollständig vermietet. Zuvor waren bereits die Gebäudeteile B und C voll belegt. Lediglich im Bauteil D steht noch eine Etage mit rund 1.000 m² zur Verfügung.
Die Gesamtmietfläche des Ensembles „Le Byro“ beträgt rund 24.000 m². Seit dem Ankauf und der Übernahme des Asset Managements im Sommer 2024 hat Cilon nach eigenen Angaben Mietverträge über insgesamt 14.200 m² abgeschlossen. Zu den weiteren Mietern zählen unter anderem Henry Schein mit 3.500 m², NMB Minebea mit knapp 4.000 m² sowie LEO Pharma und Clementoni. Der Vermietungsstand liegt aktuell bei 96 Prozent.