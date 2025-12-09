Spie erwirbt mit Cyqueo Cybersecurity-Expertise

Spie erweitert mit dem Kauf des Unternehmens Cyqueo sein Portfolio im Wachstumsfeld Cybersecurity, um die Beratungs- und Integrationskompetenz für Sicherheitslösungen in komplexen IT-Infrastrukturen zu verstärken.

.

Cyqueo mit Sitz in München ist ein auf Cybersecurity spezialisierter Lösungsanbieter. Das Unternehmen verfügt über ein breites Partnernetzwerk, tiefgehende Expertise in den Bereichen Zero Trust, Cloud Security, Endpoint Protection und Managed Security Services sowie langjährige Kundenbeziehungen in mittelständischen und großen Organisationen. Aktuell sind 1,6 Millionen User durch Lösungen von Cyqueo geschützt. Cyqueo verfügt über einen außergewöhnlich hohen Zertifizierungsstand. Mit rund 16 relevanten Zertifizierungen pro Person zählt das Unternehmen zu den besonders hoch qualifizierten Cybersecurity-Anbietern im deutschen Markt. Das Unternehmen ist einer der größten Partner von Zscaler und Proofpoint in Deutschland mit einer langjährigen Partnerschaft von über 15 Jahren.



Mit Cyqueo gewinnt SPIE ein hochqualifiziertes Team und erweitert gleichzeitig sein Leistungsspektrum im sicherheitskritischen Marktumfeld. Cyqueo wurde 2003 von Philipp und Patric Liebold gegründet und beschäftigt 28 Mitarbeitende. Das Unternehmen erwirtschaftete im Jahr 2024 einen Umsatz von rund 20 Millionen Euro.



„In den vergangenen zwanzig Jahren haben wir Cyqueo erfolgreich aufgebaut. Jetzt gehen wir den nächsten Schritt in eine erfolgreiche Zukunft und bündeln unsere Kräfte. Wir sind überzeugt, dass wir mit der Expertise und der Positionierung von Spie ein hervorragendes Umfeld sowohl für unsere Kunden als auch für unsere Mitarbeitenden gefunden haben“, sagen Philipp und Patric Liebold, Geschäftsführer und Gründer von Cyqueo.