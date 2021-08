Spie bringt das Humboldt Forum zum Leuchten

Das Humboldt Forum, eines der umstrittensten Gebäude in der Hauptstadt ist feierlich eröffnet [wir berichteten]. Für die richtige Beleuchtung sorgte Spie, die vom Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung beauftragt wurden, den Strom und die Beleuchtung während der gesamten Neuerrichtung bereitzustellen sowie die Lampen und Leuchten in allen öffentlichen Bereichen zu installieren. Im Zuge der Eröffnung stehen noch Restarbeiten an, die voraussichtlich diesen Sommer abgeschlossen werden.

