Spezialist für Büroraumvermietung mietet 1.300 m² am Flughafen Halle/Leipzig

Ein international tätiger Spezialist für die Vermietung von Büroflächen hat mit Unterstützung des Künne-Vermietungsteams seinen neuen Niederlassungssitz in der Hans-Wittwer-Straße 3 in Schkeuditz gefunden. Dafür hat er langfristig 1.300 m² im Air Cargo Business Park am Flughafen Halle/Leipzig angemietet. Die neuen Flächen liegen im dritten Obergeschoss und umfassen eine Lounge, die als Event- und Konferenzfläche genutzt werden kann.

.