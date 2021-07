Spezialist für Auslands-Bildungsreisen eröffnet ersten Standort in Düsseldorf

Zur Eröffnung seines ersten Beratungs-/Vertriebsbüros in Düsseldorf suchte ein auf Auslands-Bildungsreisen spezialisiertes Unternehmen geeignete Räumlichkeiten. Aengevelt betreute das Unternehmen umfassend bei der Suche und vermittelt einen Mietvertragsabschluss über rd. 500 m² Bürofläche in dem Bürogebäude Schiessstraße 61 in Düsseldorf-Heerdt. Mit dem Abschluss erreicht die im Jahr 1953 erbaute Immobilie mit einer Gesamtfläche von 3.516 m² eine Vermietungsquote von knapp 90 %, vermieterseitig betreut durch den Asset-Manager Wollenberg Investment Management GmbH.

.

„Ausschlaggebend für die Anmietungsentscheidung waren die modernen, hochwertig ausgestatteten Büroflächen bei einem gleichzeitig attraktiven Preis-/Leistungsverhältnis. Zudem passen Größe und Grundriss der Büroflächen sehr gut zum Anforderungsprofil des Nutzers. Last but not least verfügt die Immobilie über gute Verkehrs- und ÖPNV-Anbindungen und bietet damit eine gute Erreichbarkeit“, erläutert Isabel Hatzfeld vom Team Gewerbliche Vermietung Aengevelt Düsseldorf.