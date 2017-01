LV 1871 verkauft zwei Leipziger Geschäftshäuser an Spezialfonds

Brühl 4

Die Versicherungsgesellschaft Lebensversicherung von 1871 a. G. München (LV 1871) hat zwei Geschäfts- und Büroobjekte in Leipzigs 1A-Lage an einen offenen Spezialfonds für Handelsimmobilien verkauft. Das Objekt Brühl 4 liegt an der Ecke Hainstraße zwischen Primark und den Höfen am Brühl, das Objekt Lipsia Haus in der gefragten Gastronomielage Barfußgässchen 12. Insgesamt umfassen die Objekte eine Mietfläche von ca. 6.200 m² - dabei handelt es sich sowohl um Einzelhandelsflächen als auch um Büroräume und Wohnungen. Der Verkauf wurde von Lührmann im Alleinauftrag der vermittelt.

.